Украина и Россия совместно развивают транзит между Китаем и Европой

Украина и Россия развивают конкурентоспособный железнодорожный маршрут перевозки грузов по маршруту Китай–Европа–Китай.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», об этом заявил президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН.

«Совместно с представителями "Укрзализныци" проводится работа по созданию конкурентоспособного транспортного продукта в сфере транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай», - сказал он.

По словам В.ЯКУНИНА, этот процесс должен идти на основе повышения эффективности взаимодействия с железнодорожными администрациями и компаниями зарубежных стран и участия в проектах и мероприятиях в рамках специализированных международных организаций.

Как сообщал УНИАН, в рамках данного проекта - «Far East Land Bridge» по организации контейнерных перевозок из Китая в Европу за 11 месяцев 2009 года через территорию Украины было перевезено грузов на 40,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В компании «Трансконтейнер» сообщили, что, несмотря на общее снижение объемов контейнерных перевозок в 2009 году в России и Украине, особый упор в совместной работе сделан на развитии транзитных возможностей России и Украины.