Кабмин увязал цену нефти на аукционах с ее таможенной стоимостью

Кабинет министров Украины своим решением увязал цену нефти украинского происхождения, реализуемой на аукционах, с таможенной стоимостью импортируемой в Украину российской нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Продажу на аукционах нефти мы вывели на рыночный уровень, чтобы цена не завышалась (занижалась – УНИАН) тем, кто держит контрольный пакет на этом аукционе, а была такая, которую дают таможенники», - сказала она.

При этом А.КУЖЕЛЬ добавила, что данное решение принималось с большими трудностями, а его окончательному принятию способствовала личная встреча премьера Юлии ТИМОШЕНКО с представителями крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтетрейдерных компаний Украины.