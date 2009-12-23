Памятник Николаю Касьяну установят на родине

Памятник выдающемуся врачу Николаю Касьяну, скончавшемуся в конце октября этого года, планируют установить в его родном городе Кобеляки к дню рождения (10 апреля).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в мэрии Кобеляк.

По ее данным, такая договоренность была достигнута во время встречи главного архитектора Полтавской области Юрия ПЕТРУКА и мэра Кобеляк Александра ИСЫПА.

"Во время встречи было решено, что конкурс на лучший памятник проводиться не будет, так как это долго и дорого. Строительство памятника будет осуществляться не на бюджетные средства, а на спонсорские. Сбором денег будет заниматься общественная организация "Сила Громады". Проект памятника создадут специалисты Полтавского национального технического университета", - сообщили в мэрии.

По предварительным данным, памятник будет сделан из бетона, окованного бронзой или медью.

Монумент планируют установить в Кобеляках на углу улицы Ленина, переименованную в улицу Николая Касьяна, и ул. Шевченко.

Справка УНИАН. Н.Касьян родился и прожил в городе Кобеляки Полтавской области, умер в возрасте 75 лет 28 октября этого года. Родоначальник мануальной терапии, народный врач СССР, заслуженный врач Украины. В 1993 году имя Н.Касьяна занесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека за год вправившего позвоночные диски 41 тыс. 251 больному, среди них 19 тыс. 359 детей.