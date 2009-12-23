Возле памятника Бандере обнаружена граната

Сообщение из Львова

Во Львове возле памятника руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере обнаружена ручная граната. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, вчера вечером неизвестный по телефону оперативной службы "102" сообщил, что нашел возле памятника С.Бандере предмет, похожий на ручную гранату. На место оперативно прибыли основные подразделения сил гражданской обороны города. Эксперты установили, что взрывоопасный предмет является учебной гранатой типа Ф-1. По факту происшествия проводится расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter