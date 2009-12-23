МЧС предупреждает об угрозе подъема воды и схода лавин
20:53, 23 декабря 2009Общество
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Прогноз по Западной Украине и Карпатам
23-25 декабря на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровня воды на 0,5 м.
Об этом сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, на реках Стрый, Яблонька в пределах Турковского и Дрогобычского районов Львовской области не исключен подъем уровня воды до опасных отметок.
МЧС предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье Карпат, а также о гололедице на горных дорогах и осадках в виде мокрого снега.
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