МЧС предупреждает об угрозе подъема воды и схода лавин

23-25 декабря на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровня воды на 0,5 м.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, на реках Стрый, Яблонька в пределах Турковского и Дрогобычского районов Львовской области не исключен подъем уровня воды до опасных отметок.

МЧС предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье Карпат, а также о гололедице на горных дорогах и осадках в виде мокрого снега.