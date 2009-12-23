Литвин: Украина должна войти в ЕЭП

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Украина для своего развития должна войти в Единое экономическое пространство.

Об этом он заявил сегодня во время встреч с трудовыми коллективами Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«35% украинского экспорта приходится на Россию и страны СНГ - это больше чем на все 40 стран Европы. Следовательно, не только братские отношения, но и экономические расчеты свидетельствуют о необходимости нашего сотрудничества», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что ЕЭП – источник стабильных заказов для национальной промышленности и сельского хозяйства, а значит – новые рабочие места и достойная оплата труда.

Оценивая конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках, В.ЛИТВИН сказал, что украинская продукция была «востребованной и является востребованной на постсоветском пространстве». Сейчас, по его словам, Украину не допускают на другие рынки, а если допускают, то неохотно, выдвигая требования, которые заведомо нельзя выполнить.