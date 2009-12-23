В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, случай подкупа избирателей выявлен в Мелитополе, где в ходе проверки заявления доверенного лица одного из кандидатов в президенты Украины установлена попытка убедить граждан голосовать на президентских выборах 2010 года за определенного кандидата за денежное вознаграждение.

"В ходе проверки по данному заявлению установлено, что жительница Мелитополя 30 ноября убеждала местную жительницу за денежное вознаграждение в размере 20 грн. отдать на выборах Президента Украины в 2010 году свой голос за одного из кандидатов в президенты", - сообщили в пресс-службе Запорожской облпрокуратуры. Интересы кого именно из кандидатов таким образом "лоббировались", в прокуратуре Запорожской области не уточняют.

Действия женщины, уличенной в попытке подкупа избирателя, квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование реализации избирательного права). Возбуждено уголовное дело. Ход досудебного следствие взят на контроль прокуратурой Запорожской области.