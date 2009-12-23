Умерла дочь Бориса Патона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью известного ученого-биолога Евгении Патон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в соболезновании В.ЮЩЕНКО родителям умершей говорится: «Ушел из жизни самый родной для вас человек, известный ученый-биолог. Это непоправимая утрата для вас, для родных, близких и коллег покойной, для всей научной общественности. В это скорбное время прошу принять мои самые искренние соболезнования».

Справка УНИАН: Евгения Патон родилась 12 марта 1956 года в Киеве в семье известных научных работников. Дед Евгении Борисовны — академик Евгений Оскарович Патон создал новые методы расчета конструктивных схем металлических пролетовых строений, способов восстановления разрушенных мостов, расчета и прочности сварных конструкций, основ электросварки плавлением. Отец — Борис Евгеньевич Патон — академик НАН Украины, президент НАН Украины. Он разработал и внедрил новый способ электрошлаковой сварки металлов, работал над применением сварочных процессов в металлургии.

Сама Евгения Борисовна заведовала лабораторией генетической инженерии в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины. Е. Б. Патон является автором свыше 100 научных трудов.