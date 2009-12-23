В Киеве ограбили «Детский мир»

Сегодня ночью в Киеве неизвестные ограбили 6 отделов универмага «Детский мир».

Как сообщили УНИАН в Днепровском райуправлении милиции Киева, неизвестные проникли в помещение, взломав защитную решетку на одном из окон. Установлено, что злоумышленники вынесли ценные вещи из отдела канцтоваров на сумму приблизительно 100 тыс. грн., а также обворовали ювелирный и несколько других специализированных отделов.

Милиция устанавливает, кто и каким образом осуществлял охрану заведения.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.