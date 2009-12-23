С Нового года на улицы Киева вернутся эвакуаторы

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заверяет, что с 2010 года в Киеве возобновится эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила сегодня на брифинге.

«На улицы Киева возвращаются эвакуаторы. Кроме того, принято решение постановлением Кабинета министров об активизации блокировки колес. И после Новогодних праздников вы будете все это наблюдать. И вам будет легче парковаться, и не будет этих случаев, когда кто-то где-то припаркуется и перекроет движение полгорода, как это было на улице Воровского», - сказала она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что заниматься эвакуацией будет ГАИ – инспекторы будут составлять протоколы и принимать решения об эвакуации, но устанавливать и контролировать цены на услугу будут КГГА и КП «Киевпарксервис».

Вместе с тем, по ее словам, письменно договор о совместной работе «Киевпарксервиса» и ГАИ еще не подписан, и более того, некоторые нюансы по этому поводу еще будут выясняться в суде, который состоится на днях. Причем И.КИЛЬЧИЦКАЯ непосредственно планирует принять участие в этом судебном заседании.

«Будем договариваться в суде и убеждать. Но ГАИ гипотетически и теоретически - за возобновление эвакуации. Есть некоторые законодательные разногласия у нас с ГАИ. И мы собираемся урегулировать это, по-моему, завтра в суде», - рассказала она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что стоимость эвакуации останется на прежнем уровне, когда эвакуацией занимался «Киевпарксервис».

На вопрос, действительно ли эвакуация будет возобновлена после Новогодних праздников в связи с судебными разбирательствами, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ответила: «Я не надеюсь (что будет возобновлена – УНИАН). Я это точно знаю».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2009 года в пресс-службе Министерства юстиции проинформировали, что утратил силу Порядок задержания и хранения эвакуированных с улиц столицы автомобилей. По данным Минюста, соответствующий приказ был издан 13 февраля. Он издан с целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства вышеупомянутого порядка. В соответствии со статьей 2652 Кодекса Украины об административных правонарушениях, Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках должен определяться Кабинетом министров Украины.

После заявления Минюста эвакуаторы прекратили работу на территории Киева.