В Полтаве почтили память Симона Петлюры

В канун Дня Соборности Украины, 21 января, в Полтаве члены советов областных организаций Украинской народной партии и Народного руха Украины возложили цветы к мемориальной доске своему земляку, одному из основоположников современной украинской государственности, председателю Директории Украинской Народной Республики, главному атаману Армии УНР Симону Петлюре.

Как сообщает корреспондент УНИАН, лидеры областных организаций УНП и НРУ Сергей СОЛОВЕЙ и Олег ПУСТОВГАР отметили, что имя С.Петлюры «стало примером жертвенного служения украинскому народу, символом борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость своей земли, за соборное Украинское государство».

«Память Симона Петлюры должна быть достойно почтена в его родном городе. В частности, в Полтаве нужно установить памятник этому выдающемуся государственному деятелю и назвать его именем одну из улиц областного центра», - убеждены представители УНП и НРУ.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2006 года в Полтаве была открыта мемориальная доска С.Петлюре. Она установлена на бывшем здании Полтавской духовной семинарии по ул.Г.Сковороды (ныне Аграрная академия), где с 1895 по 1902 года С.Петлюра учился на священника.