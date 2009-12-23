Во Львове горит жилой дом на улице Медовой Пещеры, 29, спасатели проводят эвакуацию людей.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины в Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, пожар возник в подвальном помещении, сильный дым через вентиляционные отверстия быстро проник в квартиры жильцов пятиэтажной «хрущевки».

«На данное время уже эвакуированы 25 жильцов дома, кроме того, 5 человек пришлось спасать из квартир, поскольку из-за сильной задымленности люди самостоятельно уже не могли покинуть свое жилье. На место уже прибыли спецавтомобили с дозаправкой для дыхательных аппаратов спасателей, что также позволит обследовать не только сильно задымленные квартиры, но и подвалы под домом, где могут быть люди», - сообщил П.ВАСИЛЕНКО.

Он отметил, что «пожар очень сложный», на месте события уже работает шесть пожарно-спасательных подразделений. Пока не известно, что стало причиной пожара, однако, по словам жильцов, вход в подвалы дома был отрытым, и там собирались бомжи. Не исключено, что именно по их вине мог возникнуть пожар, заметил П.ВАСИЛЕНКО.

Информации о погибших в результате пожара на данное время нет.