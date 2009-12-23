Wizz Air озвучила свою версию и просит СМИ не искажать информацию

Авиакомпания Wizz Air объясняет отмены и задержки рейсов неблагоприятными погодными условиями и просит СМИ не искажать информацию. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении руководства авиакомпании Wizz Air по поводу ситуации, сложившейся из-за сложных погодных условий в ряде европейских аэропортов.

Согласно предоставленной информации, на протяжении последних недель погодные условия в ряде европейских стран привели к тому, что по всей Европе авиакомпании вынуждены отменять огромное количество рейсов, иногда несколько сотен в день.

В связи с этим авиакомпания опровергает сообщения, появившиеся в СМИ о ситуации в аэропорту Лутон (Лондон) о том, что 18 декабря украинских пассажиров выгнали из самолета.

Как сообщают в компании, 18 декабря все рейсы из аэропорта Лутон были отменены, поскольку, несмотря на то, что аэропорт физически был открыт, ни один из поставщиков услуг (заправка самолетов, наземное обслуживание) не имели доступа к воздушным суднам из-за обледенения путей доступа к ним. Кроме того, ввиду указанных осложнений и задержек, график рейсов был полностью сорван и получение слотов осложнено. Таким образом, по данным компании, пассажиры вынуждены были покинуть самолет, поскольку позволить оставить их на борту в данных условиях авиакомпания не могла, исходя из правил безопасности.

По данным компании, колл-центр в Украине принимал все звонки, кроме того, некоторые пассажиры осуществляли перебронировку самостоятельно через сайт авиакомпании. В последнем случае разница за перебронированные билеты будет возмещена авиакомпанией по возвращению в Киев.

Как отмечается в сообщении, авиакомпания возобновит полеты только тогда, когда это будет безопасно. При этом в сообщении подчеркивается, что Wizz Air была не единственной авиакомпанией, столкнувшейся с подобными проблемами на прошлой неделе, когда пришлось отменять до сотни рейсов в день.

Как сообщают в компании, всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, была предложена помощь в строгом соответствие с международными правилами перевозок: предоставление информации, ваучеры на питание. Кроме того, им будут компенсированы расходы на гостиницу, а также другие непредвиденные расходы, возникшие в данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Дело”, 18 декабря в аэропорту Лондона пассажиров рейса Wizz Air на Киев «выгоняли из самолета с помощью полиции, собак и газовых спецсредств. Вместо украинцев авиакомпания посадила на борт пассажиров, которые летели в польскую Познань».

"Сначала рейс задержали приблизительно на три часа, потому что утром аэропорт был закрыт и этот самолет не прибыл своевременно откуда-то из Восточной Европы”, - рассказал один из пассажиров рейса. По его словам, к полудню полеты возобновились, ближе к 15.00 все прошли регистрацию и пассажиров в обычном режиме пригласили на посадку. После того, как все расположились в самолете, капитан объявил, что рейс отменен. При этом причину отмены, а также кто принял такое решение, он не назвал. Оба аэропорта – Luton и киевский - в это время работали. По словам пассажира, с самолетом тоже все было в порядке, потому что в него загрузились другие пассажиры, и он полетел в Познань.

В итоге пассажиры очутились фактически на улице без информации о том, когда же удастся вылететь. У стойки информации образовалась гигантская очередь. Оператор call-центра “Wizz Air” в Украине порекомендовал улететь через 10 дней - 28 декабря, предложив перебронировать билет, пишет «Дело».