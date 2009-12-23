Пассажиров рейса Лондон-Киев выгнала из самолета полиция с собаками?

18 декабря в аэропорту Лондона пассажиров рейса Wizz Air на Киев выгоняли из самолета с помощью полиции, собак и газовых спецсредств. Вместо украинцев авиакомпания посадила на борт пассажиров, летящих в Познань. Об этом сообщает "Дело".

Корреспондент издания сделал запрос официальным лицам "Wizz Air Украина" с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На данный момент компания готовит специальное информационное сообщение.

"Сначала рейс задержали примерно на три часа, потому что утром аэропорт был закрыт и этот самолет не прибыл вовремя откуда-то из Восточной Европы, - рассказал один из пассажиров рейса. - Но к полудню полеты возобновились, ближе к трем часам дня все прошли регистрацию, и пассажиров в обычном режиме пригласили на посадку. После того как все расположились в самолете, капитан вдруг объявил, что рейс отменен. При этом причину отмены, а также кто принял такое решение, он не назвал. Оба аэропорта - Luton и киевский - в это время работали. С самолетом тоже все было в порядке - ибо в него тут же на наших глазах загрузились другие пассажиры и он полетел в Познань. То есть Wizz Air просто решила, что польский рейс ей сейчас нужнее украинского, и плевать на то, что следующий рейс в Украину только через несколько дней.

В итоге пассажиры оказались фактически на улице без информации о том, когда же удастся улететь. У стойки информации образовалась гигантская очередь. Оператор call-центра Wizz Air в Украине порекомендовал улететь через 10 дней - 28 декабря, предложив перебронировать билет. На вопрос о предоставлении гостиницы и питания, представитель Wizz Air ответил, что такой сервис будет предоставлен исключительно тем пассажирам, которые успели перебронировать свои билеты на 21 декабря, но мест на данный рейс, разумеется, нет в наличии, как и на 23 декабря - хотя сейчас он продается на сайте Wizz Air по 405 евро! Остававшиеся билеты на рейс "Международных авиалиний Украины" тоже сразу разобрали. Я улетел только на следующий вечер рейсом British Airways через Москву, проведя ночь в аэропорту. Вообще весь аэропорт Luton был забит спящими вповалку на полу пассажирами отмененных рейсов Wizz Air и других компаний".

23 декабря, Wizz Air отменила еще два десятка рейсов в Польше, Румынии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Италии и Великобритании. Массовые отмены рейсов отмечаются и у некоторых других европейских перевозчиков.