С начала года Укравтодор проложил всего 7,8 км. новых дорог

За 11 месяцев 2009 года Государственная служба автомобильных дорог «Укравтодор» сдала в эксплуатацию 7,8 км новых и реконструированных дорог, потратив на это 913,5 млн. грн. бюджетных средств.

Об этом пишет газета «Дело» (№ 217 за 23 декабря), в распоряжении которой оказались оперативные данные о строительстве дорог в Украине.

Согласно документу, за 11 месяцев текущего года «Укравтодор» сдал в эксплуатацию 7,8 км новых и реконструированных дорог.

«Первое, что удивляет, – это мизерная цифра», - отмечает издание и напоминает, что в рамках подготовки к Евро-2012 государство брало на себя обязательства за счет бюджета за год построить 341,7 км дорог. «В итоге мы имеем результат в 44 раза меньший от запланированного», - констатирует «Дело»

Также газета обращает внимание на цену, которую платит государство за такие дороги. Согласно отчету «Укравтодора», 7,8 км обошлись бюджету в 913,5 млн. грн. Как выяснило издание, почти миллиард гривень потрачен, а отремонтировано всего два участка дорог: Александровка – Кировоград – Николаев (1,6 км) и Новомиргород – Велика Виска (4 км) в Кировоградской области. Также построены два участка (1,9 и 0,3 км) трасс местного значения в Ривненской и Сумской областях.

«Путем несложных арифметических расчетов можно выяснить, что каждый километр этих дорог обошелся государству в 117,5 млн. грн. Для сравнения, в США такие работы обходятся федеральному бюджету в пересчете на гривню в среднем в 47,2 млн. В Китае километр автомагистрали строят за сумму, эквивалентную 19,2 млн. грн. Даже в Украине есть примеры, когда прокладка международной магистрали обходится в несколько раз дешевле. Например, на данный момент тот же «Укравтодор» реализует совместный проект капитального ремонта автодороги Киев – Чоп за заемные средства», - пишет газета.

Таким образом, по данным «Дела», километр фактически новой автомагистрали стоит 21,9 млн. грн. «Столь существенная разница в стоимости объясняется просто - кредиторы (Европейский банк реконструкции и развития и Международный банк реконструкции и развития) жестко контролируют использование денег. В результате на 57 км автомагистрали, построенных в этом году, потрачено 1,25 млрд. грн.», - отмечает газета.

Председатель Госслужбы автомобильных дорог Вадим ГУРЖОС отказался объяснять изданию, почему реконструкция и строительство небольших участков дорог местного значения стоили таких больших финансовый средств.

В свою очередь, отмечает «Дело» подчиненные В.ГУРЖОСА объяснили, что 913,5 млн. грн. были потрачены не только на указанные 7,8 км дорог. По их данным, в эту сумму также включены расходы на прокладку других дорог. Но поскольку эти объекты еще не готовы, то и в отчет они не попали.