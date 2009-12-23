Пассажиры авиарейса Венеция – Киев не могут вылететь в Украину 4-ый день

Более 60 пассажиров из Украины уже четвертый день вынуждены ждать в аэропорту Венеции своего вылета в Киев.

Как сообщили "Делу"в авиакомпании Wizz Air, в аэропорту Венеции остается 61 пассажир рейса №930 Венеция (Тревизо) – Киев. Ууказанный рейс должен был вылететь в Киев еще утром 19 декабря, однако из-за нелетной погоды он был отложен до вечера. Позже выяснилось, что рейс был вовсе отменен, а 160-ти пассажирам было предложено перебронировать билеты на ближайшие свободные рейсы. Только части пассажирам удалось вылететь в Киев 20 и 21 числа. Остальным по-прежнему приходится ждать вылета 24, а то и 27 декабря.

Прислать новый борт за пассажирами авиакомпания отказалась. "Из-за сильных снегопадов не работает много аэропортов в Европе. По этой причине, компания Wizz Air не имела возможности прислать второй самолет. Все наши суда по 4-5 часов не выпускали из других аэропортов. Например, стоял аэропорт в Катовице, Тревизо и Бергамо. По этой же причине, авиакомпания Easy Jet, например, отменила 180 рейсов по всей сети" - объясняет сложившуюся ситуацию Кристина Косоноцкая, руководитель проектов PBN Company, представляющих интересы Wizz Air в Украине.

Как удалось выяснить, борт, который должен был забрать пассажиров 19 декабря из-за непогоды был вынужден приземлится не в Тревизо, а в Милане. Однако оттуда он был направлен не за 160 украинцами в аэропорту, а обратно в Киев. Сами же пассажиры в это время оставались в неведении в аэропорту. "Рейс отменили и все. Об этом мы узнали из строки на табло. Никаких извинений, никакой информации со стороны авиакомпании не было, как не было и представителя Wizz Air, только девушка в кассе, что бы попасть к которой мы были вынуждены простоять в очереди 2 часа. Мы позвонили в киевский офис, на все вопросы - кто обеспечит людей жильем и едой, когда они смогут улететь в Украину и прочее - в колл-центре нам ответили, что "у нас нет информации, самолет приземлился в Милане", - рассказывает пассажир злополучного рейса Дмитрий.

Как утверждают в Wizz Air, все оставшиеся пассажиры получили необходимое питание, а так же были размещены в гостиницах. Однако, по словам пассажиров злополучного рейса, в субботу и в воскресение решить вопрос с поселением в гостиницу было просто не с кем, из представителей авиакомпании в аэропорту был только кассир, который заявил, что "Wizz Air Украина - это одно, а Wizz Air это другое и мы не можем помочь". Уже в украинском колл-центре авиакомпании пассажирам предложили найти гостиницу стоимостью до 50 евро. "Чтобы нам компенсировали затраты на гостиницу и вернули деньги за билет, мы должны были заполнить заявку и отправить ее вместе с чеками по факсу в Будапешт. Заявку рассмотрят и только потом нам будут или не будут возвращены деньги", - поясняет еще один пассажир Георгий.

Те из пассажиров, у кого не было денег, остались попросту на улице, ведь итальянская полиция попросту выгнала людей из аэропорта. "Я успел перебронировать билеты на четверг, 24 декабря, сейчас с просроченной визой нахожусь в Брешии у наших земляков, любезно согласившихся мне помочь", - рассказывает Святослав, которому гостиница не досталась.

Как сообщили в Wizz Air, в ближайшие два дня все пассажиры будут в Украине. Многие из них намерены отстаивать свои права в суде.