"Укрпочта" не будет работать три дня

Производственные подразделения Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» не будут работать только 1, 2 и 7 января 2010 г.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, 31 декабря 2009 года и 3 января 2010 года они будут работать в режиму работы в субботу. С 4 по 6 января, а также 8 января 2010 года – в обычном режиме работы.

При этом при необходимости возможно установление другого режима работы по согласованию с местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления.