Почему Украине противопоказан ЕС и что с этим делать

Представитель Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК считает наибольшими препятствиями вступлению Украины в ЕС недостаточное развитие общества, конкурентоспособность экономики, энергоэффективность экономики.

Об этом он заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

По словам Р.ШПЕКА, чтобы приблизиться к Европе, украинцам необходимо начать чувствовать себя европейцами. “В первую очередь, человек строит себя, свое мировоззрение, свое отношение к обществу, к закону и порядку. Если мы будем чувствовать себя, что мы европейцы по духу, тогда нам будет легче сократить отставание в области экономики, поскольку мы отстаем от Европы на десятки лет”, - заметил он.

Наибольшими препятствиями вступлению Украины в ЕС Р.ШПЕК назвал развитие общества, конкурентоспособность экономики, энергоэффективность экономики. Он привел пример, что в Украине для производства одной тонны стали используется всех видов энергии в 5 раз больше, чем в странах Европейского Союза. По словам Р.ШПЕКА, это влияет на уровень заработной платы, на уровень доходов местных органов власти, это влияет на социальный уровень самих рабочих. Производительность труда в Украине значительно ниже по сравнению со странами ЕС.

“Только эффективная экономика и сильное самодостаточное государство будет способно быть в Евросоюзе. С европейским выбором мы берем на себя сознательный выбор, будет ли наша страна способна в ЕС выдержать конкурентное давление со стороны более высокоразвитых экономик, когда мы будем с ними в одном экономическом просторные”, - подчеркнул Р.ШПЕК.