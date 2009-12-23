Кабмин сегодня намерен рассмотреть вопрос банка «Надра»
Неофициальная информация
Кабинет министров Украины на заседании 22 декабря планирует рассмотреть вопрос банка «Надра».
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
Как сообщал УНИАН, банк «Надра» 24 ноября т.г. договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. В результате переговоров банка с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации.
Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн.
12 декабря во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».
Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.
Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.
По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.
Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).
В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.