Цены на элитные коттеджи под Киевом стабилизируются

Эксперты прогнозируют стабилизацию цен на элитные коттеджи под Киевом до весны 2010 г.

Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank, которым располагает УНИАН.

По мнению аналитиков компании, принимая во внимание низкий уровень активного спроса на загородном рынке, ценовых изменений в этом сегменте не ожидается до весны 2010 года.

По данным компании, в элитном сегменте загородной недвижимости в ноябре зафиксирован незначительный рост средних цен, обусловленный пересмотром ценового предложения в сторону повышения в некоторых коттеджных городках.

В частности, средняя стоимость элитных коттеджей в ноябре выросла на 1,2% - до 2554 долл./кв. м. С начала этого года средние цены на коттеджи класса "элит" снизились на 18%.

При этом средние цены предложения в сегменте бизнес-класса за ноябрь выросли на 7,7% - до 1673 долл./кв. м.

Эксперты объясняют рост цен на коттеджи снижением покупательской активности, которая повлекла остановку действия большинства дисконтных программ. Цены на коттеджи бизнес-класса вернулись на позиции августа месяца, отметили в компании.

По данным компании, с начала года коттеджи бизнес-класса подешевели на 2,4%.

В то же время средняя стоимость домовладений эконом-сегмента осталась на уровне предыдущего периода и составляет 1053 долл./кв. м. Отсутствие ценовых колебаний аналитики компании объясняют низким спросом на данный вид загородной недвижимости.

С начала года домовладения в коттеджных городках эконом-сегмента упали в цене на 17,1%.