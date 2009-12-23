Эксперты охарактеризовали состояние коррупции в Украине

Большинство нормативно-правовых актов Украины по противодействию коррупции декларативны, в них отсутствуют конкретные меры и четкие сроки реализации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил консультант по антикоррупционным программам Центра общественной экспертизы Максим БОРОДА, подытоживая результаты исследования в рамках проекта "Противодействие коррупции как один из приоритетов государственной политики в Украине: расхождения между словами и действиями», который проводился этой организацией на протяжении ноября-декабря.

«Большинство нормативно-правовых актов в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией сформулированы в виде деклараций и политических целей, а не конкретных мер, и не имеют чётко определенных сроков реализации», - сказал он.

Продолжая тему, председатель правления Центра Любомир ЧЕРНЫЙ отметил, что среди действующих актов антикоррупционного законодательства "преобладают подзаконные нормативно-правовые акты, которыми утверждаются различные государственные программы, концепции, планы действий и мероприятия, и только незначительную их часть составляют законы, большинство из которых носят рамочный характер". "При таких условиях вряд ли можно говорить об эффективной деятельности государства в направлении преодоления коррупции", - отметил он.

Также в рамках проекта эксперты определили ряд фактов, которые характеризуют наличие коррупции в Украине. А именно: Украина по данным международных организаций определена наиболее коррумпированной из 69 стран; возбуждение уголовных дел за взяточничество является не системным явлением и меньше, чем 40% из них доходят до суда; из 24 задач противодействия коррупции, определенных СНБОУ в октябре 2008 года выполнено меньше трети; из должностных лиц к админответственности привлекаются в основном госслужащие 5-7 категории; в отношении народных депутатов и депутатов советов регионального уровня за 10 месяцев этого года ни разу не составлялись протоколы о коррупции.

В то же время эксперты отметили, что наиболее активными субъектами формирования государственной антикоррупционной политики является Кабинет Министров Украины (21 акт) и Президент (18 актов) при значительно более ощутимом влиянии последнего на ситуацию по преодолению коррупции.