СБУ передала крымским татарам рассекреченные материалы 1917 года

Служба безопасности Украины передала крымскотатарскому меджлису 601 копию рассекреченных материалов из истории крымских татар.

Как сообщила УНИАН пресс-служба меджлиса, лидер организации получил от начальника крымского управления СБУ «огромный том» с переплетенными копиями «Протоколов заседания крымского парламента - Курултая - от 8 декабря 1917 года».

«Свет увидит свыше одной тысячи страниц протоколов заседания расстрелянных советской властью членов Курултая», - сказал глава меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Он предположил, что при переводе и работе над этими документами будет сформирован терминологический словарь. «Безусловно, эти материалы являются важным вкладом в крымскотатарскую историографию», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ, подчеркнув, что народ сможет больше узнать о своем историческом прошлом. «На протяжении долгих лет подобные документы держались в строжайшем секрете от общественности, но сегодня они послужат в качестве бесценных источников при познании нашей недавней трагической истории», - заявили в пресс-службе меджлиса.