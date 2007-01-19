Для борьбы с бедностью становится все больше возможностей

Министерство труда и социальной политики Украины основными приоритетами на 2007 год называет борьбу с бедностью и повышение уровня занятости населения. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцполитики Елена ГОРЯЧАЯ сегодня на брифинге журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, она сообщила, что уже в ближайшее время ожидается принятие постановления правительства, которым будут установлены конкретные мероприятия на 2007 год по борьбе с бедностью.

Что касается повышение уровня занятости населения, то Е.ГОРЯЧАЯ отметила, что правительство и в дальнейшем будет всячески содействовать созданию новых рабочих мест и увеличению количества безработных, которые проходят курсы профессиональной подготовки. Как она сообщила, в прошлом году курсы профподготовки прошли 1,08 млн. безработных украинцев, еще 400 тыс. были привлечены к разного рода общественным работам.

Е.ГОРЯЧАЯ также подчеркнула, что для министерства остается актуальным вопрос совершенствования механизма повышения платежеспособности населения в условиях роста цен, в частности на коммунальные услуги. В решении данного вопроса важным является субсидирование незащищенных слоев населения. Так, Госбюджетом-2007 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в сумме 4,9 млрд. грн.