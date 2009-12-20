Cоздательница финансовой пирамиды приговорена к смертной казни

В Китае к смертной казни приговорена создательница финансовой пирамиды. Как сообщили представители суда города Цзиньхуа провинции Чжэцзян, 28-летняя У Ин также пожизненно лишена политических прав и всего личного имущества. По их словам, следствие установило, что за период с мая 2005 г. по февраль 2007 г. от деятельности У Ин пострадали как минимум 11 человек, вложивших свои средства в предприятие, которое якобы занималось инвестиционной деятельностью, предоставлением займов и оборотом денежных средств. В свою очередь, женщина гарантировала кредиторам высокую процентную ставку по вкладам. Всего ей удалось выручить 773 млн юаней (112,8 млн долл.), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Синьхуа.