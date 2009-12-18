Укрзализныця: поезда прибывают с задержками

В связи со сложными метеорологическими условиями движение поездов не прекращается, но они прибывают с задержками.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Укрзализныце, в чрезвычайно сложных метеорологических условиях основные усилия железнодорожников сосредоточены на обеспечении бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов.

Движение поездов не прекращается, но они прибывают с задержками, констатируют в Укрзализныце.

Для координации этих мероприятий на железных дорогах круглосуточно работают созданные оперативные штабы.

В частности, на протяжении последних суток в ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 15 тыс. работников железнодорожного транспорта, а также более пятидесяти единиц специальной техники. Железнодорожники убедительно просят водителей автотранспорта для собственной безопасности строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов и без крайней надобности не садиться за руль в условиях заснеженной дороги и гололедицы.