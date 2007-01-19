Украина возобновила пpoкачку нефти в Европу

Оператор нефтеранспортной системы Украины ОАО "Укртранснафта" в 14.02 возобновил прокачку нефти по западной части крупнейшего транзитного нефтепровода "Дружба" из России в Европу.

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО "Укртранснафта".

По его информации, все недопоставленные объемы нефти сегодня, максимум завтра, будут прокачаны дополнительно в полном объеме.

"Прокачка нефти возобновлена в полном объеме", - сказал представитель ОАО "Укртранснафта"

Как сообщал УНИАН, 18 января в 21.29 ОАО "Укртранснафта" приостановила прокачку нефти по западной части крупнейшего транзитного нефтепровода "Дружба" из России в Европу из-за мощного циклона, нарушившего энергоснабжение нефтеперекачивающей станции. Прокачка нефти прекращена по маршруту "Броды-госграница".

Справка УНИАН. Единая система магистральных нефтепроводов «Дружба» - крупнейший в мире нефтепровод. Построен в советские годы для транспортировки нефти из Сибири в страны Восточной и Западной Европы. Общая протяжённость - около 5 200 км.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши и Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть»; словацкий - компанией Transpetrol, украинский - ОАО "Укртранснафта".