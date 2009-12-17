Снабжение Херсона хлебом практически восстановлено
"Хлеб подвозят из двух цехов комбината"
В магазины Херсона привозят хлеб и хлебобулочные изделия, однако есть трудности с вывозом продукции из одного из цехов ОАО «Херсонский хлебокомбинат».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
«Хлеб подвозят из 2-х цехов комбината. Из-за снежных заносов не могут вывезти уже готовую продукцию из одного из цехов, расположенных в Восточном поселке. Туда сейчас пробивается спецтехника», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, из-за заторов, возникших на дороге в направлении Николаева, в Херсоне возникли сложности в снабжении населения хлебом, поскольку часть продукции поставляли предприятия Николаева. Однако херсонские пекари сегодня увеличили мощности производства и объемы выпекаемого хлеба.