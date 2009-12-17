Снабжение Херсона хлебом практически восстановлено

В магазины Херсона привозят хлеб и хлебобулочные изделия, однако есть трудности с вывозом продукции из одного из цехов ОАО «Херсонский хлебокомбинат».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

«Хлеб подвозят из 2-х цехов комбината. Из-за снежных заносов не могут вывезти уже готовую продукцию из одного из цехов, расположенных в Восточном поселке. Туда сейчас пробивается спецтехника», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, из-за заторов, возникших на дороге в направлении Николаева, в Херсоне возникли сложности в снабжении населения хлебом, поскольку часть продукции поставляли предприятия Николаева. Однако херсонские пекари сегодня увеличили мощности производства и объемы выпекаемого хлеба.