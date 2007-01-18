Заместитель Цушко: если руководители не напишут рапорты, есть другие способы...

Первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО утверждает, что кадровые изменения в региональных управлениях милиции будут происходить, но без политического основания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Изменения, безусловно, будут осуществляться, но никакой политизации нет. Все эти люди, которые будут уволены, прежде всего, за то, что не совсем ответственно исполняют обязанности», - сказал он.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции начальник ДОС МВД Украины Константин СТОГНИЙ сказал, что написать рапорты об освобождении предложено тем руководителям, у которых есть дисциплинарные взыскания.

Как добавил М.КОРНИЕНКО, «если руководители не напишут рапорты, есть другие способы… Не по рапорту, а в дисциплинарном порядке… Мы находимся на службе, а служба предусматривает определенную субординацию».

Также заместитель министра сказал, что есть “определенные вопросы” и к руководству Киевской милиции, в частности, ее начальнику генерал-майору Виталию ЯРЕМЕ, поскольку, среди прочего, проведенная с 15 декабря 2006 года по 15 января 2007 года операция «Профилактика» выявила множество недостатков в работе столичной милиции.

Вместе с тем М.КОРНИЕНКО отметил, что все «оргвыводы» будут сделаны после анализа работы подразделений МВД во время проведения указанной выше операции.