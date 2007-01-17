Азаров и Семенюк хотят знать правду о предприятиях-банкротах

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ дал поручение Министерству экономики подготовить доклад о ходе санации предприятий-банкротов государственной и коммунальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал во время встречи с представителями местных органов власти.

Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен в течение двух недель и представлен Н.АЗАРОВУ.

В свою очередь, председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК по этому поводу сказала: «Сегодня мы четко видим, что предприятия банкроты, включая и государственные и коммунальные, фактически никем и ничем не управляются. Управляющие санацией получают лицензию в Минэкономики, сами распоряжаются имуществом, сами отчуждают имущество, и фактически влияния нет никакого».