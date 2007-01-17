Врачебная ошибка привела к ампутации руки двухмесячной девочки

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара (Росийская Федерация) возбудила уголовное дело о врачебной ошибке, приведшей к ампутации руки у двухмесячной девочки.

“31 декабря новорожденную с диагнозом "коклюш" в тяжелом состоянии из Абинской районной больницы доставили в Краснодар в краевую детскую инфекционную больницу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, для введения лекарства девочке установили катетер. В результате неудачной катетеризации в плечевой артерии образовался тромб. "Малышке становилось все хуже. Попытки 3-5 января спасти больную руку успеха не имели. Учитывая это, врачи пошли на ампутацию умирающей конечности", - сказал собеседник агентства.

Теперь ребенок находится в реанимации детской клинической больницы.

"Предновогодняя эйфория стала важнее, чем тяжелое заболевание ребенка. Не желая портить себе праздник, они не оказали экстренной помощи и забыли о врачебном долге", - привели в пресс-службе слова губернатора Кубани.

Известный детский врач и член Общественной палаты Леонид Рошаль, комментируя случившееся, сказал в эфире телеканала НТВ, что подобные ошибки крайне редки.

"Произошла такая ошибка, когда лекарство стали вводить не в вену, а в артерию. Это бывает, но бывает крайне редко, и так, чтобы произошла ампутация руки... Не помню такого", - отметил он. "Я очень боюсь праздников, длительных выходных. Для медиков, которые работают в скоростном режиме, праздников не существует, хотя это, конечно, сложно. Может быть, этот элемент в какой-то степени здесь и сыграл свою роль", - добавил Рошаль.

РИА "Новости"