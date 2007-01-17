Конфликт: мэры избираются населением, а депутаты - по партийным спискам

В законе об императивном мандате для депутатов местных советов заложен конфликт между депутатами и мэрами городов, считает вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя сегодня журналистам принятие Верховной Радой закона об императивном мандате для депутатов местных советов, он отметил, что „существует проблема: мэры сегодня избираются всем населением, а депутаты - по партийным спискам. Прошла политическая сила, проголосовали две трети, и мэр ушел. Давай опять 1,5 – 2 млн. вкладывай и иди на выборы”.

По словам В.РЫБАКА, на сегодня требует усовершенствования система выборов, поскольку „нужно сделать все, чтобы остановить систему перманентных выборов”. „Сегодня по ряду городов мы видим, что идут выборы за выборами. Не успеваем даже финансировать. Поэтому в контексте второго этапа конституционной реформы сегодня нужно возвращаться к этому вопросу и очень хорошо проанализировать”, - отметил В.РЫБАК.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местных советов.