Дело Кушнарева переквалифицировано в ”убийство по неосторожности”

Статья уголовного дела, которое было возбуждено по факту огнестрельного ранения народного депутата Евгения КУШНАРЁВА, переквалифицирована в статью «убийство по неосторожности» (ч.1 ст.119 Уголовного кодекса - убийство, совершенное по неосторожности).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, отметив, что в дальнейшем расследование дела будет вести прокуратура Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЁВ скончался сегодня, 17 января в 13.45 в больнице города Изюм Харьковской области в результате полученного накануне на охоте огнестрельного ранения.