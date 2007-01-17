Зэки Изяславской колонии побрезговали только завтраком

В Управлении Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Хмельницкой области называют недостоверной информацию о голодовке в Изяславской исправительной колонии №31.

Об этом заявил УНИАН заместитель начальника Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Хмельницкой области Владимир БОЙЧУК.

По его словам, во-первых, осужденные Изяславской исправительной колонии №31 отказались 14 января от завтрака в столовой, но днем в своих камерах подкреплялись тем, что накануне принесли им родственники и близкие, и все пришли в столовую на ужин.

Кроме того, как отметил В.БОЙЧУК, “некоторые СМИ назвали главной причиной отказа заключенных от завтрака жестокое обращениям руководства с осужденными, что на самом деле не соответствует действительности”.

По информации пресс-службы управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Хмельницкой области, главными требованиями “мятежников” было улучшение качества воды, установление дополнительных таксофонов и некоторые изменения в распорядке дня.

Как отметили в пресс-службе, после инцидента представители руководства Госдепа по вопросам исполнения наказаний, управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Хмельницкой области и самой колонии начали прием осужденных по личным вопросам. После чего в тот же день все заключенные пошли на ужин, и больше случаев отказа от приема пищи в столовой колонии не было.

Кроме того, согласно информации пресс-службы, сегодня начальник управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Хмельницкой области Тимофей ЯКИМЧУК и его заместитель В.БОЙЧУК находятся в колонии, где продолжают выслушивать жалобы заключенных.

Справка УНИАН. В Изяславский исправительной колонии №31 отбывают наказание более 1200 осужденных.