Неизвестный ограбил банк в Донецке

Сегодня в Донецке неизвестный под угрозой пистолета ограбил отделение «Правекс-банка».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня днем около 13.10 в отделении «Правекс-банка», которое расположено на ул. Кирова в Кировском районе Донецка, неустановленный злоумышленник под угрозой пистолета завладел деньгами финансового учреждения, после чего скрылся.

По информации начальника Кировского райотдела милиции Владимира ЗИБОРОВА, сотрудники банка нажали «тревожную кнопку», однако представители охранной фирмы прибыли после того, как нападавший покинул место преступления.

Милицией был введен план «Перехват», ведется розыск преступника.