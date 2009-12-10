Тигипко: металлургии нужна господдержка, но не такая, как сейчас

Предприятия горнометаллургического комплекса, как основные поставщики валюты в Украину, нуждаются в государственной поддержке, отмечает кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО.

Об этом он сказал на пресс-конференции после посещения ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог», сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО.

По его словам, эта поддержка должна заключаться не в налоговых льготах и замораживании тарифов, а, в первую очередь, - в обеспечении внутреннего спроса на их продукцию. «Это достигается запуском масштабных инфраструктурных проектов, в частности - строительство и реконструкция дорог, жилья, аэропортов и т.д. В результате мы получим новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет и возможности привлекать инвестиции», - сказал С.ТИГИПКО.

Также он напомнил о проблеме невозвращения предприятиям НДС. «Лишь по этому предприятию более 650 миллионов гривен невозмещенного НДС - и это тормозит реализацию многих программ, в том числе и инвестиционных», - подчеркнул С.ТИГИПКО.