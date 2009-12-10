НБУ просит банки не принимать переводы в гривне через Western Union

Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка от 10 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

Нацбанк отмечает, что действующее законодательство Украины не позволяет осуществлять переводы за пределы Украины в гривне, поэтому данная услуга системы Western Union предоставляет возможность банку лишь принять от инициатора перевода средства в гривне, а отправить за границу перевод можно исключительно в иностранной валюте.

В Нацбанке подчеркивают, что новая услуга по международному переводу должна быть прозрачной для клиента, то есть он должен поставить свою подпись под информацией о курсе гривни к иностранной валюте и сумме в иностранной валюте, которая будет выплачена получателю перевода.

«Следует отметить, что бланк системы Western Union, который оформляется при осуществлении международного перевода, а также заявление на перевод, которое формируется программным комплексом системы Western Union и подписывается инициатором перевода, не содержат вышеупомянутой информации, – сказано в телеграмме. – Национальный банк Украины считает неприемлемым проведение перевода без фиксации курса гривни к иностранной валюте и суммы к получению в иностранной валюте».

Нацбанк обратился к представительству «Вестерн Юнион Файненшл Сервисес ГмбХ» в Украине по поводу доработки технических аспектов осуществления через международную платежную систему Western Union вышеуказанной услуги с целью приведения ее в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов НБУ.

«Поэтому до получения от международной платежной системы Western Union усовершенствованного программного обеспечения для приема переводов в гривне с последующей ее конвертацией в иностранную валюту банки должны воздержаться от предоставления данной услуги по международному переводу через систему Western Union», – сказано в телеграмме.