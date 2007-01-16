На Донбасс прибыли американские специалисты по безопасности в шахтах

В Луганскую область прибыла американская делегация участников украинско-американской программы «Шахтная безопасность в Украине».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении Госгорпромнадзора по Луганской области, цель приезда американских специалистов - начало реализации проекта анкерного крепления горных выработок на одной из шахт области.

Это один из двух проектов, которые будут реализованы на шахтах Донбасса в течение 2007-2008 гг. Этот проект будет финансировать американская сторона в лице Министерства труда США, компании PEER и ученых университета штата Кентукки. Согласно предварительным данным, проект будет осуществляться на шахте «Белореченская», где уже побывали американские специалисты. Они уже определили места анкерования кровли и провели первичную учебу рабочих шахты по использованию американской техники, привезенной в Украину.

Как отметили в теруправлении Госгорпромнадзора, еще один проект – дегазация угольных пластов будет реализовываться на одной из донецких шахт.