Местные суды расширились на 37 судей

Количественный состав судей местных судов увеличен на 37 единиц.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО "О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей местных судов”, подписанном сегодня.

Согласно документу, в Автономной Республике Крым в г. Ялта утверждено количество судей городского суда 15 (было 14), в Симферополе в Железнодорожном районном суде и Центральном районном суде теперь будет по 13 судей (было по 12). По одному судье добавилось в Замостянском и Ленинском районных судах города Винница – соответственно, 11 и 16. В Днепропетровской области в Новомосковском горрайонном суде увеличено количество судей до 12 (было 11), в Октябрьском районном суде г. Днепропетровск до 12 (было 11), в Октябрьском районном суде г. Кривой Рог до 10 (было 9), и уменьшено на одного судью – до трех в Покровском районном суде пгт Петрикивка. В г. Донецк увеличены районные суды Кировский - до 13 единиц (было 12), Куйбышевский - до 10 (было 9).

В Житомирской области увеличен Овручский районный суд г. Овруч до 8 единиц (было 7) и в самом Житомире Богунский районный суд теперь имеет 14 судей (было 13).

В Запорожской области в г. Бердянск Бердянский горрайонный суд получил 17 судей вместо 16, и на одного судью увеличен количественный состав Энергодарского городского суда – теперь там будут работать 7 судей.

В Киевской области пополнились судебные корпуса г. Вышгород, в частности, Вишгородский районный суд увеличился до 9 судей (было 8), Киево-Святошинский районный суд – до 14 (было 12), Обуховский районный суд – до 8 (было 7).

В г. Львове по одному судье получили Железнодорожный районный (теперь 12) и Франковский районный (теперь 11) суды.

В г. Николаеве Ленинский районный суд Николаевской области теперь имеет 13 судей (было 12), Центральный районный – 12 (было 11).

В г. Одесса пополнились также три районных суда: до 24 судей Киевский районный суд (было 23), до 29 Малиновский районный суд (было 27), и до 24 Суворовский районный суд (было 23).

По одному судье также добавлено в состав Кременчугского районного суда в г. Кременчуг – теперь там будут работать 6 судей; Суворовского райсуда г. Херсон - 15; Хмельницкого горрайонного суда г. Хмельницкий – 28; Шевченковского райсуда в г. Черновцы – 10 и Деснянского райсуда г. Чернигова – 17 судей.

В Киеве на две единицы увеличены составы районных судов: Голосеевского до 20; Дарницкого – до 23; Днепровского – до 31.

Еще одним судьей также пополнился Нахимовский районный суд в г. Севастополь – теперь их там будет работать 10.