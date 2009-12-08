Российский поезд задержан под Харьковом из-за опасения взрыва

Сегодня под Харьковом в российском поезде обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Это сообщение размещено на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Павла ОДАРЮКА.

По его данным, в поезде российского формирования №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» в вагоне №9 проводник обнаружил подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В 18 часов 10 минут поезд был остановлен на станции «Мерефа» и выведен на запасные пути. Пассажиры поезда были экстренно эвакуированы.

Как сообщил П.Одарюк, сейчас поезд стоит на станции «Мерефа» под Харьковом.

Подозрительный предмет был уничтожен на платформе станции взрывотехниками путем подрыва. Движение поездов по станции был прекращен в 19 часов 50 минут на время выполнения работ.

Ко времени сообщения (21.00) в поезде работали спецслужбы Украины. Ведутся следственные действия.