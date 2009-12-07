В Полтавском райотделе милиции умер 36-летний задержанный

В Полтавском районном отделе милиции умер задержанный 36-летний мужчина, подозреваемый в краже скутера.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ, 29 ноября в 23.20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Россошенцы Полтавского района совершена кража скутера. На место выехала следственно-оперативная группа, которая опросила потерпевшего, очевидцев и стала обоснованно подозревать в совершении преступления ранее судимого 36-летнего жителя Россошенцев.

По словам Ю.СУЛАЕВА, милиционеры несколько раз приезжали домой к подозреваемому, но им никто не открывал.

«Лишь на следующий день к вечеру, когда снова на стук милиции никто не открыл дверь, правоохранители сделали вид, что ушли, а сами подождали, когда подозреваемый вышел во двор. При попытке задержания мужчина стал оказывать сопротивление. Один из милиционеров применил к нему физическую силу», - сказал начальник отдела ГУ МВД области.

Далее, по словам Ю.СУЛАЕВА, подозреваемого задержали и привезли в Полтавский райотдел милиции. «Около 21.00 ему стало плохо, он упал на пол. Скорая констатировала смерть», - сообщил он.

Милиция информировала о случившемся прокуратуру. Прокуратура Полтавского района возбудила уголовное дело по факту смерти. Ведется расследование. По предварительной информации следствия, мужчина умер от тупой травмы живота, которая повлекла проблемы с селезёнкой (точный диагноз устанавливают судмедэксперты). Подозреваемый (милиционер) отстранён от работы. «Было ли превышение служебных полномочий - будет выяснять прокуратура и суд», - сказал Ю.СУЛАЕВ.