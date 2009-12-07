Межбанковский доллар не удержался на отметке 8.00

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9815/8,0050 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9820/7,9940 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9805/7,9990 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2705 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2689/0,2692 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2688/0,2692 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,7425 рублей за доллар (+0,4575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4826/1,4828 долл./евро, а к 12:00 понизились до 1,4788/1,4792 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8365/11,8740 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,8165/11,8370 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 11,8070/11,8370 грн./евро.