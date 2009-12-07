Работы над "Северным" и "Южным" потоками будут свернуты?

Газопровод «Северный поток», вероятно, никогда не будет построен, такая же судьба, скорее всего, постигнет и другой масштабный проект «Газпрома» - «Южный поток».

Такое мнение выразили специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), сообщили УНИАН в пресс-службе этого института.

Причиной свертывания работ может стать дальнейшее снижение потребления газа в Европе, считают эксперты.

Согласно сообщению, оценив перспективы развития кризиса в странах ЕС, специалисты ИГСО пришли к выводу, что строительство новых, более дорогих, транспортных магистралей потеряет смысл, ведь преодоление кризиса потребует создания новой, более дешевой энергетики.

Как отмечается, строительство «Северного потока» должно начаться в первой половине 2010 года. Вместе с коллегами из Германии и Нидерландов «Газпром» продолжает продвигаться в получении необходимых разрешений для строительства.

«Создается впечатление, что с “Северным потоком” все идет хорошо. Проект должен свести к нулю “транзитные риски”. В “Газпроме” рассчитывают на будущий рост потребления газа, несмотря на текущее его снижение. Ожидается восстановление спроса в 2011-2012 годах. Однако европейские потребители могут вскоре потребовать пересмотра контрактов, что станет долговременным фактором», - считает директор ИГСО Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Согласно его оценке, дорогостоящие проекты строительства морских газопроводов окажутся под вопросом.

По данным центра, по итогам 2009 года падение потребления газа в Европе способно превысить 9%. В частности, с января по август оно составило 7,5%, не прекратившись в ходе осени.

«Высока вероятность того, что потребление газа в 2010 году продолжит снижаться значительным темпом. В результате встанет вопрос об уменьшении цен при сокращении поставок. Строительство новых линий потеряет экономический смысл. Их эксплуатация перестанет сулить выгоды, обещая только большие убытки. “Газпром” будет вынужден отложить свои грандиозные проекты на неопределенный срок», - полагает руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий КОЛТАШОВ.

По его словам, экономический кризис остается долгоиграющим фактором: промышленное, а с ним и бытовое потребление газа и нефтепродуктов продолжит падать в ближайшие годы.

Справка УНИАН. Предполагаемая протяженность «Северного потока» составляет 1220 км. Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского порта Выборг до территории Германии (Грайфсвальд). Согласно планам «Газпрома», ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода намечен на 2011 год. Ее пропускная способность должна будет составить 27,5 млрд. кубометров газа в год.