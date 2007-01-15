Ядерное топливо из России - стратегический выбор Энергоатома

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и российское ОАО «ТВЭЛ» подписали контракт о поставках в Украину в 2007 году ядерного топлива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», 12 января в Москве состоялась рабочая встреча представителей ГП НАЭК «Энергоатом» (Украина) и ОАО «ТВЭЛ». Украинскую делегацию возглавил президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ, российскую - и.о. президента ОАО «ТВЭЛ» Антон БАДЕНКОВ.

В ходе переговоров были подписаны контрактные документы, регламентирующие стоимость и объемы поставок ядерного топлива на атомные станции Украины в 2007 году.

А.ДЕРКАЧ подчеркнул, что НАЭК «Энергоатом» удовлетворен работой с российским производителем и «рассматривает ТВЭЛ как основного стратегического партнера на длительную перспективу по обеспечению АЭС Украины ядерным топливом». И.о президента ОАО «ТВЭЛ» А.БАДЕНКОВ отметил, что «стоимость поставок топлива в 2007 году базируется на подписанной между ОАО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энергоатом» в начале прошлого года «Методике формирования цен на свежее ядерное топливо» для АЭС Украины, что позволяет рассчитывать стоимость в соответствии с имеющимися тенденциями на мировом рынке услуг и материалов ядерно-топливного цикла». А.БАДЕНКОВ особенно подчеркнул, что «стоимость поставок топлива на украинский рынок учитывает комплексный подход и долгосрочный характер сотрудничества между двумя компаниями».

На встрече обсуждались также перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию кооперации в области ядерно-топливного цикла, в частности, аспекты двустороннего взаимодействия по созданию в Украине в 2008 году мощностей по производству отдельных компонентов ядерного топлива для украинских АЭС.

По словам А.ДЕРКАЧА, украинская сторона удовлетворена достигнутыми в ходе встречи результатами. «Сегодняшние договоренности служат хорошим фундаментом для развития взаимоотношений двух компаний в долгосрочной перспективе», - отметил он. «Мы договорились, - сказал А.ДЕРКАЧ, - что в течение текущего года компании разработают и согласуют условия сотрудничества после 2010 года, а также рассмотрят возможность включения в методику «ценовых коридоров», демпфирующих последствия возможного спекулятивного роста цен на уран в 2007 году при подписании контракта на поставки СЯТ на 2008 год.

Сотрудничество российской и украинской компаний началось в 1996 году, когда ОАО «ТВЭЛ» было признано победителем тендера на поставки ядерного топлива для АЭС Украины. За прошедшие 10 лет сотрудничество переросло в стратегическое партнерство на рынке ядерно-топливного цикла. В настоящее время корпорация «ТВЭЛ» поставляет ядерное топливо на все 15 энергоблоков украинских атомных станций.

Как отмечает пресс-служба «Энергоатома», переговоры с российским производителем ядерного топлива были частью программы визита украинских атомщиков в Россию. А.ДЕРКАЧ встретился с руководителем Федерального агентства по атомной энергии Сергеем КИРИЕНКО. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между создаваемой в России государственной корпорацией «Атомэнергопром» и государственным концерном «Укратомпром». Также президент «Энергоатома» обсудил вопросы организации взаимодействия российской и украинской сторон в сфере энергетического машиностроения с генеральным директором ОАО «Атомэнергомаш» Кириллом КОМАРОВЫМ.