Тимошенко: мы готовы заплатить высокую цену за закон об оппозиции

15 января. УНИАН. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что принятые парламентом законы о Кабинете министров, об оппозиции и об императивном мандате для депутатов местных советов прекратят безответственность и безнаказанность власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам во время посещений Кнессета Израиля.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отбрасывает упреки в том, что положения закона о Кабмине нарушают нормы Конституции. «Этот закон ничего нового не прибавил к Конституции, он не против Конституции, поэтому мы сознательно поддержали преодоление президентского вето на него», - сказала она. Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО не исключила, что если определенные нормы закона все же будут противоречить Основному Закону, их можно обжаловать в Конституционном Суде, и суд «поставит точку». «Но эти риски отступают на фоне того, что этот закон кладет конец бесконтрольности власти, от чего идет большинство наших неурядиц», - заявила она.

Лидер БЮТ не имеет сомнений в том, что парламент примет во втором чтении закон об оппозиции в Украине. «Этот закон также является принципиально важным для установления демократического контроля над властью, поэтому мы готовы заплатить за него высокую цену», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО не объяснила, на чем основывается ее уверенность в том, что парламентское большинство не изменит свою позицию, но убежденно заявила: «Гарантии есть, закон будет принят».

В этом же контексте Ю.ТИМОШЕНКО оценивает и закон об императивном мандате для депутатов местных советов, считая, что в пакете эти законы дадут возможность вынудить политиков на всех уровнях, в частности, на местном, «работать не на себя, а на общество».