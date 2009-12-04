План поступлений от приватизации за 11 месяцев выполнили на 9,2%
16:50, 04 декабря 2009Общество
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Бюджет получил 782 млн.
Фонд государственного имущества Украины за январь - ноябрь т.г. получил от приватизации 785 млн. грн., что составляет 9,2% от запланированных в этом году поступлений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Как отметили в пресс-службе, в Государственный бюджет за январь-ноябрь т.г. перечислено 782 млн. грн., полученных от приватизации.
Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн.
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