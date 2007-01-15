Русский язык в Донецке остается без статуса

Сегодня Апелляционный суд Донецкой области под председательством Любови ДЕНИСЕНКО оставил в силе решение Ворошиловского районного суда г. Донецка о незаконности решения Донецкого городского совета о придании русскому языку на территории города статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО данное решение суда назвал "безосновательным" и заявил, что оно в обязательном порядке будет обжаловано.

"Мы подадим в Верховный Суд. Мы будем обжаловать данное решение. Это решение безосновательное, оно не имеет никакой юридической базы", - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

По его мнению, "суд просто поленился разобраться в этих вопросах".

"Он просто поленился защитить тот язык, на котором они сами разговаривают", - прокомментировал решение суда Н.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2006 г. сессия Донецкого горсовета приняла решение "Об использовании русского языка в г. Донецке как регионального". Вскоре прокурор г. Донецка вынес протест на это решение как несоответствующее действующему законодательству. Однако Донецкий горсовет 17 июля отклонил протест прокурора.

В ноябре 2006 г. Ворошиловский районный суд Донецка удовлетворил иск прокуратуры на решение городского совета о придании русскому языку статуса регионального.