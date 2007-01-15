Лексус сына экс-депутата сбил пенсионера

В ночь с субботы на воскресенье сын бывшего депутата Верховной Рады сбил пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 1:30 ночи в Киеве на бульваре Леси Украинки на пешеходном переходе возле дома номер 14.

Автомобиль-внедорожник "Лексус", за рулем которого находился сын депутата предыдущего созыва Игоря Челомбитко, сбил пенсионера.

Свидетелем аварии стал журналист "Украинской правды".

Потерпевшему, который находился без сознания, прямо на проезжей части была оказана первая помощь, после чего его забрала "скорая".

Через несколько минут на место происшествия прибыл "Мерседес" с номерами Верховной Рады 0-164 ВР, за рулем которого находился Игорь Челомбитко – отец парня.

Сын экс-депутата в протоколе дал пояснения, что двигался со скоростью 60 км/ч и пытался объехать пенсионера, который переходил улицу на красный свет, однако тот начал метаться на дороге, а потому попал под машину.

Вместе с тем очевидцы ДТП утверждают, что скорость машины была значительно выше заявленной.

Игорь Челомбитко в парламенте предыдущего созыва входил во фракцию Партии регионов. После оранжевой революции он перешел во фракцию партии "Реформы и порядок".

На выборах 2006 года Челомбитко баллотировался по списку блока Пора-ПРП, который не смог преодолеть трехпроцентный барьер.