Для защиты Украины нужно 200 тысяч военнослужащих

В Генеральном штабе ВСУ считают оптимальной численность Вооруженных сил Украины в 2010-2011 годах на уровне 200 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине.

Он объяснил, что данный расчет сделан с учетом того, что Украина пока не входит ни в одну из систем коллективной безопасности, которые бы гарантировали безопасность нашему государству.

А это, по словам начальника Генштаба, обусловливает имеющиеся вызовы, угрозы, негативно дополняемые неудовлетворительным состоянием финансирования оборонного сектора государства.

И.СВИДА также отметил, что «на сегодня главная задача – оптимизировать структуру органов военного управления, избавиться от структур, частей и подразделов, которые не нужны Вооруженным силам, и за счет этого увеличить численность боевых соединений и частей».

Он напомнил, что Государственной программой развития Вооруженных сил Украины на 2006-2011 годы предусмотрено создание небольшого современного профессионального войска.

«Но финансово-экономический кризис и другие аспекты внесли существенные коррективы в процесс реализации этой программы. Поэтому Генеральный штаб инициировал внесение изменений в нее. Эти изменения должны обеспечить адекватные угрозам возможности Вооруженных сил Украины на переходный период до членства в НАТО», - подчеркнул И.СВИДА.

В то же время, по словам начальника Генштаба, в результате ограниченного финансирования армии не удалось своевременно избавиться от лишних структур, полностью внедрить цифровую связь и в целом перейти на автоматизированную систему управления, что также непосредственно влияет на численность войск.

Как подчеркнул И.СВИДА, последующее развитие армии зависит от достаточного и ритмичного ресурсного обеспечения.

Он вновь отметил, что нормативная потребность Министерства обороны на 2010 год составляет около 31 млрд. грн., которые обеспечат сбалансированное содержание, подготовку и развитие ВСУ.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию в государстве, в бюджетном запросе на 2010 год мы определили сумму в 19,8 млрд. грн., что составляет минимально необходимую потребность. Надеемся, что потребности Вооруженных сил будут все же удовлетворены на этом определенном уровне», - сказал И.СВИДА.