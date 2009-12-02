Генштаб: украинская армия полностью боеспособна

Принятие ряда государственных решений в отрасли обороны и внедрение жестких приоритетов в военной сфере позволили в 2009 году сохранить боеспособность войск.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, это подчеркнул начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, которая прошла сегодня в Киеве.

«К сожалению, финансовые ограничения текущего года замедлили темпы реализации Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006 – 2011 годы. Но принятие ряда государственных решений в отрасли обороны и внедрение жестких приоритетов в военной сфере позволили удержать ситуацию в Вооруженных силах Украины», - отметил И.СВИДА.

Начальник Генштаба сообщил, что на протяжении 2009 года был поддержан достигнутый в предыдущие годы уровень подготовки Объединенных сил быстрого реагирования, а выделенный финансовый ресурс был сосредоточен на важнейших направлениях, в первую очередь, на поддержке уровня обученности летных экипажей, привлекаемых к прикрытию важных государственных объектов.

Так, в 2009 году средний налет на один экипаж авиации Воздушных сил составил 17,5 часов, а на экипаж армейской авиации Сухопутных войск – 10 часов; средняя наплавность на один корабль Военно-морских сил составила около 11 суток, а общий показатель прыжков с парашютом военнослужащих воздушно-десантных и аэромобильных войск - более 15 тысяч.

Также, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины, на необходимом уровне были сохранены оперативные возможности войск и целостность системы противовоздушной обороны государства.