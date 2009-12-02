На внешнее тестирование по украинскому теперь отвели 3 дня

Внешнее оценивание знаний 2010 года начнется 2 июня.

Регистрация будет продолжаться с 15 декабря этого года до 31 марта 2010 года, говорится в приказе, подписанном министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ 1 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование по украинскому языку и литературе, которое откроет сессию внешнего оценивания, будет проходить в течение трех дней, – 2, 3 и 4 июня.

Будущие абитуриенты, которые выберут во время регистрации на внешнее оценивание иностранный язык, будут сдавать его 7 июня, а биологию и географию – 9 и 11 июня.

Математика будет предметом тестирования 14 и 15 июня, а история Украины – 17 и 18 июня. Знания по химии будут оценивать 21 июня. Завершится внешнее оценивание 23 июня тестированием по физике.

Результаты внешнего оценивания Украинский центр оценивания качества образования обнародует до 14 июля 2010 года.

Будущие абитуриенты смогут выбрать во время регистрации для участия во внешнем оценивании до пяти предметов, два из которых являются обязательными – это тестирование по украинскому языку и литературе (для всех абитуриентов), а также математики или истории Украины (по выбору абитуриентов).

Регистрация тех, кто выразил желание принять участие во внешнем оценивании, начнется в 9.00 15 декабря 2009 года и завершится в 18.00 31 марта 2010 года и будет проходить в пунктах регистрации. Адреса этих пунктов размещены на сайте УЦОКО.